Sassari: 21 dicembre, nuovo incontro con l’Associazione “Mi riconosci?”

Si terrà, come ormai da tradizione, al Coffee Steam Pug, in Viale Umberto 83/b a Sassari, il nuovo incontro locale dell’Associazione Mi Riconosci? Sono un professionista dei Beni Culturali.

L’appuntamento prenatalizio è per sabato 21 dicembre dalle ore 18:00. Come nelle altre occasioni, lo scopo del ritrovo sarà quello di fare la quadra sulla situazione dei lavoratori del settore culturale del Nord Sardegna, informare sulle attività sia nel resto dell’Isola sia a livello nazionale; e naturalmente continuare a porre le basi per la presentazione ufficiale dell’Associazione alla presenza dei delegati nazionali.

Gli incontri locali, naturalmente, sono preziosi anche per mettere in luce nuove problematiche riguardanti il comparto lavoratori Beni Culturali e Affini.

Professionisti, Studenti, Laureati, associazioni di categoria sono invitati a partecipare.