Sassari: 19/12, convegno sull’olivicoltura in Sardegna organizzato da COPAGRI

Particolare attenzione sarà orientata sulle nuove pratiche agronomiche e i nuovi impianti di oliveti intensivi e superintensivi sino a oggi sconosciuti alla Sardegna.

Verrà illustrato “Il ruolo degli Enti Regionali AGRIS RICERCHE E LAORE SARDEGNA nel settore olivicolo” e, in particolar modo, quale sarà la programmazione futura dei fondi comunitari nel nuovo PSR 2021/2027 oggi in discussione.

Verrà illustrata la conclusione del Progetto ideato dalla Copagri Nord Sardegna, sulle giornate illustrative della Xyllella fastidiosa che colpisce gli olivi. Particolare attenzione inoltre verrà data alla coltura/cultura dell’olivicoltura tradizionale e storica che ricopre i territori della Sardegna.

A conclusione della giornata verrà organizzata una prova/test di degustazione di alcune varietà e tipologie di olio EVO (Extra Vergine Oliva) a cura di AGRIS RICERCHE.

Verrà inoltre annunciato il progetto della costituzione dell’Associazione Filiera Olivicola della Sardegna che dovrà raggruppare: olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori, operanti in Sardegna per organizzarsi in una seconda fase di OP (Organizzazione Produttori), ottenendo il riconoscimento per poter accedere ai progetti nazionali OCM olivicolo in aggiunta a quelli del PSR Sardegna. L’ingresso e la partecipazione sono liberi.