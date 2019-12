Sant’Antioco. Incaglio motonave Cdry Blue: situazione sotto controllo

In data odierna il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco ha effettuato via terra il controllo della nave e del prospiciente specchio acqueo mentre un elicottero in forza alla 4^ sezione elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu ha effettuato un sorvolo per monitorare l’eventuale sversamento in mare di sostanze inquinanti, non rilevando la presenza di tracce evidenti di idrocarburi.

Le attuali condizioni meteo marine particolarmente avverse, non consentono al momento di effettuare un intervento diretto a bordo del mercantile. Intanto la società’ armatrice ha incaricato idonea societa’ specializzata per effettuare il recupero e la messa in sicurezza dell’unita’ e per la tutela dell’ambiente marino nell’area interessata dall’evento.