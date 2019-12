San Gavino: 21 dicembre, la presentazione del “Festival Letterario del Monreale II”

Il “Festival Letterario del Monreale” si prepara alla seconda edizione, che si terrà la prossima primavera a San Gavino Monreale. Dopo il successo ottenuto lo scorso aprile, con tantissimi autori provenienti da ogni parte d’Italia e centinaia di presenze, la direttrice artistica Francesca Spanu preannuncia, per il 2020, la partecipazione di ospiti autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale.

Sabato 21 dicembre, alle 10:30, presso l’Aula consiliare del Comune di San Gavino Monreale, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Festival Letterario del Monreale”.

Interverranno la giornalista Alessandra Ghiani, la direttrice artistica del Festival Francesca Spanu, il Sindaco di San Gavino Carlo Tomasi, il Vicesindaco e Assessore ai Grandi eventi Nicola Ennas, oltre ai responsabili delle diverse sezioni a cui farà riferimento il programma: Mariella Pia per la sezione “Infanzia e Ragazzi”, Daniele Mocci e Andrea Pau per i “Fumetti”, Danilo Mallò per la “Poesia”, Manuela Ennas per la sezione “Lingua Sarda”. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il nuovo logo della manifestazione.

Alle 11:30, al CIVIS, sarà protagonista la poesia con la presentazione della relativa sezione del Festival – una novità rispetto alla precedente edizione – arricchita da un reading poetico con sottofondo musicale dal vivo. Animerà l’incontro lo scrittore Danilo Mallò, con la partecipazione dei poeti Andrea Melis, Elisa Scano, Vittorio Sanna, Gianni Mascia, Ruggero Loi, Luca Masala e Bruno Daga. Le letture saranno curate da Vincenzo La Ferla e Stefania Adamu.

Gli incontri proseguiranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, con il workshop “Tra romanzo e fumetto – Cenni di scrittura creativa”, a cura di Daniele Mocci e Andrea Pau. L’incontro è su prenotazione fino a un massimo di venti partecipanti.

Alle 18, al CIVIS, ci sarà la presentazione al pubblico dell’edizione 2020 del Festival Letterario del Monreale alla presenza di alcuni autori ospiti. Durante la serata sarà annunciato anche il libro vincitore del concorso “Vota il libro dell’estate – Festival Off”, organizzato dallo staff dell’evento, e sorteggiato il nome del lettore vincente.

La giornata culturale si concluderà, sempre al CIVIS, con la presentazione del romanzo di Danilo Mallò, “Memorie di un’anima”, previsto per le ore 18:45. Dialogherà con l’autore Francesca Spanu.

