Sambuci, frana provinciale, Orsola (IDD): “Dissesto stradale problema endemico”

Lo afferma Marco Orsola, responsabile dell’Italia dei Diritti per la Valle dell’Aniene e Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano (dunque Gerano, Ciciliano, Cerreto Laziale, Pisoniano e Saracinesco), i centri maggiormente colpiti dall’ennesimo cedimento stradale.

Nonostante la rete di protezione, infatti, una grande quantità di massi e detriti si è staccata dal costone che sovrasta la carreggiata, costringendo le autorità a chiudere il tratto.

In questi casi il blocco della circolazione – continua Orsola – si traduce in un disagio enorme per tutti i residenti della zona che sono costretti a spostarsi quotidianamente per lavoro o affari personali. Non solo attraverso i comuni della Valle, ma anche per raggiungere il terminal di scambio della stazione ferroviaria Vicovaro-Mandela e l’imbocco con l’autostrada A24.