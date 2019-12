“Riposino”: a Cagliari il primo bar in cui è possibile rilassarsi e fare un massaggio

Per tutto dicembre a Cagliari, in via Roma 257, sarà possibile – grazie a “Riposino” – ricaricarsi durante le giornate lavorative più intense, durante la pausa pranzo o durante il frenetico shopping natalizio.

Il servizio offre 3 postazioni relax (Base, Medium e Premium), grazie alle quali l’utente potrà regalarsi una pausa rigenerante immerso in un ambiente super healthy con degli schermi a LED che proietteranno degli scenari naturalistici.

Sarà disponibile un team di 5 massaggiatori, a disposizione degli ospiti dello spazio, che propongono, a seconda della giornata, diverse tipologie di trattamenti rilassanti: dal massaggio sonoro (eseguito con campane armoniche e tibetane, diapason e altri strumenti accordati sulle frequenze naturali) alla riflessologia plantare, allo shiatsu, al massaggio viso, fino alle stimolazioni percettive con oli essenziali e piante aromatiche.

Per completare l’esperienza viene offerta agli ospiti dello spazio una tisana, una mela e musica rilassante a 432 hz, per conciliare un efficace relax.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18 e le postazioni sono immediatamente prenotabili dal sito riposino.space

L’ambiente è concepito come uno spazio detox, dove l’utente potrà regalarsi un momento di isolamento dal mondo esterno: all’ingresso di “Riposino” verrà infatti richiesto all’ospite di mettere il cellulare in modalità aereo per 30 minuti, per una completa sensazione di isolamento.

Riposino si trova a Cagliari, in Via Roma 257, ospite del Jester Club.