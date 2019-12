Riassunto della 17esima giornata di Serie A: Juventus e Roma volano. Sconfitta per il Cagliari

L’ultima giornata del 2019 è iniziata mercoledì sera con la vittoria della Juventus, poiché la squadra di Sarri è impegnata domani contro la Lazio nella Supercoppa italiana a Riad. La Roma vince, invece, contro la Fiorentina in trasferta, condannando così Montella all’esonero. Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari contro l’Udinese.

Sampdoria-Juventus (19′ Dybala (J), 35′ Caprari (S), 45′ Ronaldo (R))

La Juve conquista momentaneamente la vetta grazie alla vittoria in trasferta contro i blucerchiati. La squadra di Ranieri arriva dalla vittoria del Derby, mentre i bianconeri dai tre punti di Udine. A vincere è la squadra ospite con le prodezze di Dybala (mancino volante da fuori area) e Ronaldo (un colpo di testa favoloso, complice uno stacco da terra impressionante). Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di Caprari.

Fiorentina-Roma 1-4 (19′ Dzeko (R), 21′ Kolarov (R), 34′ Badelj (F), 73′ Pellegrini (R), 88′ Zaniolo (R))

Continua a correre la Roma di Fonseca che chiude questo 2019 con quattro gol e una vittoria a Firenze. I giallorossi si vendicano del 7-1 subito lo scorso anno in primavera, grazie ad una partita convincete degli ospiti ed una prestazione alquanto spenta della viola. Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo confermano il quarto posto in classifica, allungando sul Cagliari (sconfitto quest’oggi ad Udine) ed accorcia sulla Lazio. Per Montella, invece, quest’altra sconfitta risulta fatale: oggi è arrivato l’esonero per lui.