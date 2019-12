Eventi

Ragusa: si è conclusa con buoni risultati la manifestazione “Irragionevoli soprusi”

Si è conclusa la manifestazione ”Irragionevoli Soprusi: contro ogni forma di violenza”, l’iniziativa sociale promossa dal Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa, nata da un'idea di Amedeo Fusco e dell’avvocato Andreana Farris, che hanno voluto affrontare il tema della violenza; un fenomeno che pone le proprie radici all'interno del contesto socio-culturale e di cui non si parla abbastanza, un’occasione per fermarsi a riflettere su quanto ci sia ancora da fare per fermare questo tragico fenomeno.