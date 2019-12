Radio Onda Stereo: su Linea Diretta Raniero Selva, Beppe Tomasini, Sandro Camba, Paolo Zicconi e Gianni Murru

L’ex assessore all’ambiente del Comune di Alghero Raniero Selva, l’ex calciatore del Cagliari Beppe Tomasini, l’animatore delle iniziative del Cagliari dello scudetto e amico personale di Riva Sandro Camba, il baritono Paolo Zicconi e il musicista Gianni Murru sono gli ospiti della settimana a Linea Diretta, su Radio Onda Stereo, la trasmissione condotta da Mario Bruno e Nicola Nieddu.

Con Raniero Selva si parlerà di smaltimento della posidonia, con Tomasini e Camba spazio al calcio con la nomina di Gigi Riva presidente onorario del Cagliari, mentre con Zicconi e Murru si parlerà della manifestazione di canti algheresi e sardi “Veus e Boghes”.

Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso.

Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedi alle ore 8.

Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming sul sito ondastereo.it .