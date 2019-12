politica

Quartu Sant’Elena. Il Consiglio Comunale si riuniscwe il 17 dicembre 2019

Sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi in data 13.12.2019, il Consiglio Comunale è convocato in prima convocazione per il giorno mercoledì 18.12.2019 alle ore 18.30, e in seconda convocazione giovedì 19.12.2019 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare della residenza Comunale di via E. Porcu.