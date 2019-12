Pula: il 27 luglio 2020 alla Forte Arena il concerto di James Blunt

James Blunt, in occasione del tour europeo che lo vedrà esibirsi nelle principali città europee a partire dal mese di Febbraio 2020, arriva in Sardegna con un concerto imperdibile sullo straordinario palcoscenico della Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 27 Luglio 2020 alle 21:30.

Poco dopo la notizia dell’uscita del suo sesto album in studio “Once Upon a Mind” con l’etichetta Atlantic Records, avvenuta lo scorso ottobre, il cantautore britannico ha annunciato il suo nuovo tour in Europa, registrando il sold out della data prevista presso la Royal Albert Hall di Londra nel mese di Aprile 2020.

“Once Upon A Mind”, dopo la parentesi elettronica dell’album precedente, rappresenta un ritorno alle origini per l’artista: 11 brani classici che colpiscono il cuore e la mente degli ascoltatori come il primo singolo “Cold”, la ballata “Lunsters”, il brano pop “5 Miles” e “Halfway” con le sue sonorità country, per un album fortemente permeato dal calore di James Blunt e dalla sua forte personalità.

James Blunt ha pubblicato il suo primo album “Back To Bedlam” nel 2004, assieme al singolo “You’re Beautiful” che è diventato in breve tempo una smash hit mondiale.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di sabato 21 Dicembre 2019 su Box Office Sardegna e Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati