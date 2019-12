Proseguono gli appuntamenti del “Dicembre Letterario”

Venerdì, incontro a Sarroch con Cristina Caboni, sabato pomeriggio a Villacidro con Nicola Dessì mentre in serata, al Civis di San Gavino Monreale, Vanessa Roggeri, Francesca Spanu e Giuditta Sireus si confronteranno sul nuovo romanzo di Elena Ferrante, la vita bugiarda degli adulti.

Domenica sera, a Villacidro, Moses Concas inaugurerà un nuovo approccio di promozione della lettura confrontandosi con il pubblico sul libro di Herbie Hancock, Possibilities.

A seguire, la sua esibizione musicale. Sono quattro gli appuntamenti che da venerdì 6 a domenica 8 dicembre animeranno i comuni di Sarroch, Villacidro e San Gavino Monreale: presentazioni letterarie, incontri e musica con figure di spicco del panorama culturale nazionale. Chiuderà il fine settimana l’incontro con il musicista Moses Concas.

La scrittrice Cristina Caboni sarà protagonista del primo appuntamento, previsto per venerdì 6 dicembre, alle 18.30, presso la Biblioteca comunale di Sarroch. Con Giuditta Sireus, l’autrice presenterà il suo ultimo romanzo, La casa degli specchi, edito da Garzanti.

Sabato 7 dicembre sono in programma due incontri. Il primo, dedicato ai bambini e alle famiglie, si terrà nel Caffè letterario di Villacidro alle 16. L’archeologo Nicola Dessì presenta il suo libro La preistoria della Sardegna: dal Paleolitico all’Età del Rame, illustrato da Antonello Angheleddu e edito da Condaghes.

La sera, alle 19, il Civis di San Gavino Monreale ospiterà, “in assenza dell’autrice”, il nuovo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti. Un evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice e/o, il Comune di San Gavino Monreale e l’Associazione Sorrisi, che vedrà Vanessa Roggeri, Francesca Spanu – che ha appena esordito con il romanzo Dentro la borsa, edito da La Zattera – e Giuditta Sireus confrontarsi sulle tematiche affrontate dalla Ferrante.

Domenica 8 dicembre, alle 21.30, sarà Villacidro, e nello specifico il Salone Teatro Santa Barbara, a ospitare un evento molto atteso: l’incontro con il musicista Moses Concas – vincitore di Italia’s Got Talent nel 2016 – che farà precedere il suo concerto da un confronto con il pubblico sulla bellezza della lettura. In particolare, Concas ha lanciato una vera e propria sfida invitando i suoi fan a leggere il libro Possibilities di Herbie Hancock prima di partecipare all’incontro-concerto.

Una novità assoluta con cui Il Club di Jane Austen Sardegna inizia un percorso sperimentale con l’ausilio di professionisti e artisti chiamati a discorrere con il pubblico di un libro scelto da loro stessi. Una promozione della lettura veicolata dall’influenza positiva che un musicista come Moses Concas, ad esempio, può esercitare sui giovani trasmettendo, in questo caso da lettore, la passione per i libri. Esperimento che verrà ripetuto nei due incontri previsti nelle prossime settimane con Tiziana Mascia, scrittrice e conduttrice del programma di RAI Scuola “Invito alla lettura”.

«Il Club di Jane Austen Sardegna conta 522 iscritte e 5 sedi in Sardegna. Organizza numerosi eventi culturali che raccolgono un plauso diffuso e in costante crescita, non solo nell’ambito delle proprie attività statutarie ma anche per conto di enti e altre associazioni. Risultati pregevoli a servizio dell’Isola e dei sardi, dei lettori, ma soprattutto di coloro che possono diventarlo se stimolati con appuntamenti costanti e coinvolgenti» afferma Giuditta Sireus, fondatrice del Club e direttrice artistica del “Dicembre Letterario”. «Quest’anno siamo partiti dal desiderio di promuovere la lettura in modo diverso rispetto alle presentazioni canoniche, proprio per raggiungere i giovani e invogliarli a immergersi nei meravigliosi mondi che la lettura può regalare», conclude Sireus.

