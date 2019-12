Presentazione del nuovo portale del Comune di Cagliari martedì 17 dicembre dalle 9:30 alle 13 all’Exma

“Identità, servizi, informazione e trasparenza al servizio dei cittadini: un modello nazionale” è il sottotitolo dell’iniziativa, che si colloca tra le azioni portate avanti dall’amministrazione cittadina in tema di agenda digitale e in linea con il Piano triennale per l’informatica nella PA; azioni che trovano la propria piattaforma abilitante nei progetti previsti dal Piano Operativo Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro).

Dopo i saluti istituzionali di Alessandro Guarraccino (Assessore all’Innovazione tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare), Valeria Satta (Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna) e Stefano Mameli (Direttore Generale Città Metropolitana di Cagliari), alle ore 10 è in programma una tavola rotonda dal titolo “Un progetto inclusivo e di cooperazione istituzionale”.

Intervengono Gianni Dominici (Direttore Generale ForumPA), Daniela Venanzi (Expert Digital Agenda, Agenzia per la Coesione Territoriale), Riccardo Castrignanò (Dirigente Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici del Comune di Cagliari) e Riccardo Porcu (Direttore Generale presso la direzione generale degli affari generali della Regione Autonoma della Sardegna).

Alle ore 11.30 è prevista una seconda tavola rotonda dal titolo “Il nuovo modello dei siti web: il progetto del Comune di Cagliari”. Intervengono Francesco Zaia (Responsabile sviluppo UX/UI Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Piero Rossini (Vice Direttore Generale IT Almaviva S.p.A.), Antonio Pascalis (Manager Digital Solutions Fastweb S.p.A) e Pierangelo Lucio Orofino (Responsabile Area Organizzativa Innovazione, Sicurezza e Servizi Digitali del Comune di Cagliari).

I commenti finali (ore 12.30) sono affidati a Gianni Dominici (Direttore Generale ForumPA).

Conclude il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.