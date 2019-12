Poste italiane:disponibili l’annullo ed il folder filatelico dedicati a Allai a Matera

In occasione della presentazione del progetto espositivo “Dialoghi con Uomini di Pietra” in programma ad Allai il 21 dicembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Allai a Matera per Dialoghi con Uomini di pietra”, e la stampa di uno speciale folder filatelico dedicato alla manifestazione, con due cartoline a tema.

Nell’occasione, il 21 dicembre dalle ore 17.00 alle 20.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nella Chiesa dello Spirito Santo, in Piazza E. Marras.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Oristano. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html