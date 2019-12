Poste Italiane: emessi oggi due francobolli dedicati al Santo Natale

Tiratura: cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli da ventotto esemplari per il francobollo con soggetto pittorico e da quarantacinque esemplari per il francobollo con soggetto grafico.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto del francobollo con soggetto pittorico è a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta del francobollo riproduce un dipinto di Francesco Raibolini detto il Francia, “Madonna con Bambino, San Giovannino e San Girolamo” (Collezione Intesa Sanpaolo) realizzato nel primo decennio del XVI secolo.

Completano il francobollo le legende “Madonna con Bambino, S giovannino e San girolamo”, “Francesco Raibolini detto il Francia e Bottega” e “Natale”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B ”.

Bozzettista per il francobollo con soggetto grafico: Giorgio Cavazzano.

La vignetta del francobollo con soggetto grafico raffigura, sullo sfondo di fiocchi di neve, la figura di Babbo Natale che sorregge in mano un albero di Natale. Completano il francobollo la legenda “Natale”, la data “2019” la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

