Porto Torres: questo weekend una conferenza dal titolo “Un compleanno da Re (Barbaro)”

35 anni di Antiquarium Turritano. Un fine settimana ricco di eventi dedicati a Turris Libisonis. Il Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” e area archeologica di Turris Libisonis, in collaborazione con il Comune di Porto Torres, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, l’Ente Parco Asinara, la rivista Sardegna Immaginare e la Cantina Mesa, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019, dalle 10.00 alle 18.00, nell’aula didattica del Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres, presenta la conferenza – intervista e una visita guidata dal titolo “Un compleanno da Re (Barbaro)”.

Il Museo è stato inaugurato il 15 dicembre del 1984 e la ricorrenza verrà celebrata con un fine settimana ricco di eventi dedicati a Turris Libisonis, al Golfo dell’Asinara e, soprattutto, a tutte le persone che negli anni hanno lavorato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Per l’occasione è previsto un ricco programma di iniziative che accompagneranno i visitatori in un percorso celebrativo del passato, con uno sguardo rivolto al futuro, alle nuove collaborazioni e ai progetti in itinere finalizzati alla valorizzazione non solo del museo e dell’area archeologica, ma di tutto il patrimonio culturale della città. Per conoscere nel dettaglio il calendario delle iniziative vi invitiamo a consultare il sito del Polo museale della Sardegna all’indirizzo:

http://musei.sardegna.beniculturali.it/notifiche/un-compleanno-da-re-barbaro/

e la pagina Facebook del museo al link seguente: https://www.facebook.com/antiquariumturritano/

Info:

Museo Nazionale Archeologico Antiquarium Turritano – Porto Torres

email: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it ; facebook: @antiquariumturritano

Tel. + 39 079 514433