Porto Torres: modifiche alla viabilità per mercoledì 18 dicembre

In piazza Francesco Petrarca, dalle 8 alle 21, sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i veicoli dell’organizzazione e di quelli impegnati per gli allestimenti.

In via Ariosto, nel tratto compreso tra via Romagnosi e piazza Petrarca, divieto di transito dalle 16 alle 21 (esclusi dal divieto i veicoli dell’organizzazione, i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza; taxi e Ncc; i veicoli dei residenti proprietari e titolati di autorimessa e posto auto).

Infine in via Petrarca, nell’intersezione con l’omonima piazza, dalle 8 alle 21, per i veicoli che transitano da via Balai a piazza Amsicora ci sarà l’obbligo di proseguire dritti.