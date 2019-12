Porto Torres. Il Coro Polifonico Turritano festeggia 60 anni

Il 22 novembre 1959 il Coro Polifonico Turritano, prima associazione corale della città di Porto Torres, si esibiva nel concerto di esordio sulla scena musicale, diretto da un giovane sacerdote con tanta voglia di fare musica.

Don Antonio Sanna mai avrebbe immaginato di aver dato vita ad uno strumento vocale che avrebbe raggiunto altissimi livelli oltre i confini della Sardegna e dell’Italia.

Da allora sono trascorsi 60 anni e per celebrare questo importante traguardo, venerdì 20 dicembre, alle 21, il Coro Polifonico Turritano festeggerà in musica, in uno dei monumenti più prestigiosi della Sardegna, la Basilica romanica di San Gavino, a Porto Torres. La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Luciana Satta.

Tutti i dettagli dell’evento saranno resi noti domani, martedì 17 dicembre, alle ore 9.30, nel corso della conferenza stampa che si terrà a Porto Torres, nel Sala del Consiglio del palazzo comunale .