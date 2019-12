Porto Torres: avviate le procedure per la rotatoria di Serra Li Pozzi e i nuovi asfalti

Si tratta di due distinte procedure, entrambe riguardanti la viabilità cittadina. La prima è relativa allo snodo tra via Sassari e via delle Vigne, nel quartiere di Serra Li Pozzi, finanziata con circa 500mila euro; il secondo intervento gode invece di uno stanziamento di 370mila euro e riguarda il ripristino degli asfalti in diverse arterie cittadine. Compatibilmente con il costo dei lavori, l’amministrazione ha dato priorità a via Mare, via Pascoli, piazza XX Settembre e all’intersezione tra via Verdi con via dell’Industria.

Proseguiamo con il piano di interventi sulla viabilità cittadina – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Derudas –, per quanto riguarda Serra Li Pozzi il nostro obiettivo è dismettere la rotatoria provvisoria realizzata con i new jersey di plastica e realizzare un’opera completa che possa garantire maggiore sicurezza e una perfetta fluidità del traffico. Il crocevia è infatti altamente frequentato ed è percorso dagli automobilisti diretti verso Sassari o le località costiere di Sorso, Castelsardo e Santa Teresa di Gallura. Andremo a intervenire anche sugli asfalti, soprattutto in quelle strade che più hanno necessità di lavori urgenti. Le nostre priorità sono definite, ma ci auguriamo di poter eseguire ulteriori interventi, una volta espletati i bandi, grazie alle economie di gara.