musica

Per gli IMONOLITH il nuovo album “State Of Being”

Tre concerti in Italia per IMONOLITH con il nuovo album "State Of Being" che uscirà il prossimo 27 marzo

Più informazioni su "State Of Being" IMONOLITH









La formazione sarà dal vivo giovedì 9 aprile al Blah Blah di Torino, venerdì 10 al Centrale Rock Pub di Erba (CO) e sabato 11 aprile al The Factory di San Martino Buon Albergo (VR). IMONOLITH sono cinque musicisti canadesi dalle forti fondamenta hard rock/metal. Catturano l’attenzione per il loro mix di catchy e melodiche linee vocali alla furia di indimenticabili riff di chitarra, il tutto amalgamato da ipnotici grooves. Possiedono tutto ciò che gli ascoltatori di heavy metal chiedono, strizzando sempre l’occhio ad una musicalità radiofonica. La formazione nasce nel febbraio 2018 dal batterista Ryan ‘RVP’ Van Poederooyen (Devin Townsend Project / Band) e il chitarrista Brian Waddell (Devin Townsend Project / Band). Il duo fin da subito a scrive musica, continuando a suonare nel Devin Townsend Project (2009 – 2018). ‘RVP’ e Waddell trovano subito nel bassista Byron Stroud (Strapping Young Lad, Fear Factory) sostituito da poco da Scott Whalen, nel cantante Jon Howard (Threat Signal, Arkaea) e nel secondo chitarrista Kai Huppunen (Methods of Mayhem, Noise Therapy) i giusti membri per completare la formazione. La band annuncia che il debut album s’intitolerà “State of Being“ e che sarà pubblicato il 27 marzo 2020. Il disco sarà preceduto da un primo singolo il 10 gennaio prossimo. L’ultimo singolo è Hollow, uscito lo scorso gennaio, prodotto, registrato e mixato dal potente team di produzione composto da Brian Howes e Jay Van Poederooyen (Nickelback, Chris Cornell, Airbourne, Hinder, Daughtry) presso Van Howes Studios di Los Angeles, California. Jon Howard (Threat Signal, Arkaea) – Voce

Brian Waddell (Devin Townsend Band) – Chitarre

Kai Huppunen (Methods of Mayhem, Noise Therapy) – Chitarre

Scott Whalen – Basso

Ryan Van Poederooyen (Devin Townsend Band) – Batteria www.imonolithband.com

www.facebook.com/imonolithband IMONOLITH

State Of Being – European Tour 2020 9 aprile – Blah Blah – Torino

Biglietto € 10 in cassa la sera del concerto 10 aprile – Centrale Rock Pub – Erba (CO)

Biglietto € 10 in cassa la sera del concerto 11 aprile – The Factory – San Martino Buon Albergo (VR)

Biglietto € 10 + prev. su DIY Ticket