Ozieri: il 14 dicembre, la proiezione di “In questo mondo” di Anna Kauber

Il documentario è un viaggio poetico e antropologico sulle donne pastore in Italia ed è il risultato di un lavoro di più di due anni, di circa 17.000 km percorsi e di 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni.

La figura del pastore, nell’ideologia più diffusa, è sempre stata associata al genere maschile. Tuttavia, negli ultimi tempi, e in particolare nel settore dell’allevamento ovi-caprino, sempre più donne scelgono di svolgere questo lavoro.

Il film ci dà la possibilità di conoscere questa nuova realtà attraverso la personale esperienza della regista, che ha vissuto con loro per qualche giorno, immergendosi intimamente e profondamente nella loro quotidianità.

Sono previste due proiezioni: la mattina alle ore 10:30, quella riservata alle scuole, e un’altra aperta al pubblico alle ore 18:30.

Per l’occasione saranno presenti la regista Anna Kauber, il giornalista Giovanni Fancello in qualità di moderatore; interverranno alcune donne pastore ozieresi – Tatiana Tatti, Stefania Farina, Francesca Solinas e Agnese Cabigliera – che ci racconteranno le loro esperienze e Cristina Panozzo, donna pastore dell’altopiano di Asiago, in Veneto.

La proiezione del documentario è parte del progetto In S’aera – Paesaggi rurali e donne pastore, elaborato dal Comune di Ozieri e patrocinato dalla Camera di Commercio di Sassari.