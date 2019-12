Ottana: denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Ottana, a seguito di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una persona per maltrattamento di animali.

Le indagini sono scaturite a seguito del rinvenimento di alcune tracce di sangue sulla sede stradale all’interno di un paese della giurisdizione. I militari, insospettitisi per le tracce ematiche, hanno prontamente avviato le indagini procedendo immediatamente all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, rimanendo colpiti dalla crudeltà dell’episodio ripreso dalle telecamere. Nello specifico, in pieno giorno, un cane di colore nero e taglia media è stato legato con una fune e trascinato lungo la via del centro abitato da un’auto che procedeva a velocità sostenuta. Sulla strada erano rimaste per l’appunto evidenti tracce ematiche del povero animale.

Pertanto, eseguite tutte le verifiche necessarie, è stato identificato il proprietario e conducente dell’auto che dovrà rispondere del reato di maltrattamento di animali che prevede la pena della reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.