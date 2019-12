Orosei: 7 dicembre, il concerto “Natale con celebri melodie”

L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri melodie classiche, sacre, popolari, tradizionali e contemporanee (anche sarde) prevalentemente tratte dal repertorio natalizio, interpretate in forma colta e in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto e una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione e distribuzione degli spettacoli e attività artistico-culturali-musicali che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2019 (la cui Direzione Artistica è a cura del M° Ignazio Perra) e in riferimento al concerto in argomento pure con la compartecipazione finanziaria dell’Associazione Cantores de sa Turre ed in collaborazione con il Comune di Orosei e con la Parrocchia San Giacomo Apostolo di Orosei.

Si precisa che l’ingresso al concerto è gratuito.