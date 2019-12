Oristano: sarà Jlenia Piras a impersonare Eleonora D’Arborea a Carnevale 2020

Jlenia Piras ha una grande passione per il cavallo e per le sfilate rievocative. Fin da bambina ha partecipato alle sfilate che aprono la Sartiglia, indossando l’abito tradizionale sardo o quello medievale della corte di Eleonora, ben figurando in ogni situazione.

A lei è stato affidato l’ambito ruolo di aprire la sfilata che anticiperà l’arrivo de Su Cumpoidori, con i Gremi e i cavalieri, i prossimi 23 e 25 febbraio.

Eleonora sarà alla testa del corteo storico composto dalla sua corte e dai nobili, che arriveranno da molti centri di quello che fu il Giudicato di Arborea, per onorare la grande Giudicessa Contessa del Goceano e Viscontessa de Bass Serra.