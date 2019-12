Oristano. Oriental Gala Show, con Shams al Sharq Dance Accademy e Zomzom Mustapha il 21 dicembre al Mistral 2

La Shams al Sharq Dance Accademy rinnova l’appuntamento annuale con l’ORIENTAL GALA SHOW, il 21 dicembre, con inizio alle ore 21,00, nella bellissima e elegante location del Mistral 2 ad Oristano.

Quest’anno l’ospite d’onore, Zomzom Mustapha, Maestro di fama internazionale, arriverà direttamente dalla Francia, in collaborazione con radio Super Sound e il Dj Guest Alessandro Azzena. La serata, arricchita con apericena, coordinata dagli Art Directors Simona Asiyah e Javier Ghiani, sarà presentata da Manolo Venturino,

Simona e Javier, promettono una serata ricca di emozioni grazie alle grandi qualità nella danza orientale del Maestro Mustapha , che al termine delle sue performance, accompagnerà i presenti in un super danza, accompagnato dal Dj Azzena, con musiche anni 80/90.

Zomzom Mustapha, talentoso coreografo e Maestro specializzato in Danza Orientale, Teatro Orientale e Folklore arabo (Egiziano, Marocchino e Medio Orientale), inizia la sua formazione nella Danza e nel Teatro a Casablanca (Marocco), dove successivamente studierà anche Modern Jazz. La sua conoscenza e intuizione del folklore arabo e gli studi di danza e teatro orientali, gli danno abilità e competenze che pochi possono eguagliare. Questo lo ha reso un famoso Maestro internazionale di Danza Orientale e Performer non solo in Francia, luogo di residenza, ma in tutto il mondo, dove è noto per i suoi metodi di insegnamento. Si è esibito in molti spettacoli e festival internazionali, arricchendo gli spettacoli ovunque con il suo amore e umorismo, visitando non solo l’Europa, ma anche Stati Uniti, Marocco, Colombia, Kuwait, Cina, Corea, Libano ed Egitto.

Abbiamo chiesto qualche ulteriore informazione a Simona e Javier:

Come l’avete conosciuto?

“Lo abbiamo conosciuto a febbraio del 2017, quando in uno dei nostri viaggi di formazione fuori dalla Sardegna siamo stati ospiti al Gran Gala della Danza a Perugia, dove abbiamo fatto una performance di Danza Orientale con Percussioni dal vivo; in questa occasione abbiamo conosciuto Zomzom Mustapha“.

Come mai avete deciso di invitarlo ad Oristano?

“Il nostro obbiettivo principale è quello di apportare una maggiore conoscenza culturale e crescita nella Danza Orientale e Folklore Arabo in Sardegna, e in particolar modo ad Oristano, dove la nostra sede (Shams al Sharq Dance Academy), centro ufficiale di particolare importanza nel territorio, opera nella corretta diffusione di questa bellissima Arte nella Danza e nella Musica; ecco perché abbiamo scelto di chiamare il Maestro Zomzom Mustapha, che è infatti specializzato non solo nella danza ma anche nel teatro e cultura medio orientale”.

Cosa vi aspettate da questa serata?

“Dall’ Oriental Gala Show ci aspettiamo di dare al pubblico una serata ricca di emozioni e divertimento e allo stesso tempo la possibilità di conoscere meglio la Danza Orientale sia femminile che maschile insieme alla musica medio orientale, inoltre abbiamo voluto che un nostro caro amico, Sandro Azzena uno tra i migliori Dj nel territorio Sardo ci accompagnasse con un bellissimo set Anni 80/90, quindi oltre al Galà tutti potranno proseguire la serata con della bellissima musica tutta da ballare”

Gli interessati possono prenotare il tavolo al numero 348.8457427.

Michele Vacca