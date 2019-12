Le Rubriche di Sardegna Reporter - Associazioni-Sindacati

Oristano: mostra dedicata al Contest Dyaphrama 2019

Giovedì 12 dicembre alle ore 18:30, presso LIBRID in Piazza Eleonora ad Oristano, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra dedicata al Contest Dyaphrama 2019, organizzato in collaborazione con Photo Express, negozio di articoli fotografici in Oristano. Durante la cerimonia sarà anche proclamata la foto vincitrice del titolo di "Foto dell'anno".