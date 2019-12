Oristano. Lunedì la Piazza ex Case Minime sarà restituita alla città, una targa ricordo per Lucio Abis

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla riconversione della zona compresa tra le vie Caprera, Iglesias, Sant’Antioco e Palmas, che ha proceduto di pari passo con gli interventi, anche questi appena conclusi, sulle vie Arborea e Aristana. E proprio da quest’ultima si trasferirà nella nuova piazza il mercatino che ultimamente, proprio per consentire i lavori di via Aristana, era stato temporaneamente trasferito in Via Ugone III.

“Grazie all’apertura della nuova piazza – dice il Sindaco Andrea Lutzu – i commercianti potranno ritrovare una collocazione stabile per le loro attività che sarà inserita in un’area complessivamente migliorata sotto l’aspetto estetico e funzionale grazie alla realizzazione di un’area totalmente verde e alberata dalla parte di via Palmas, un percorso pedonale e ciclabile, panchine, un’area ristoro. Il progetto prevede anche un sistema di illuminazione pubblica a led, un impianto fognario di smaltimento delle acque piovane e un impianto di irrigazione per le aree verdi”.

Il mercatino avrà a disposizione nel piazzale un totale di 54 stalli con una distribuzione razionale in base alla tipologia di prodotti in vendita distinti fra alimentari e non.

“I cittadini – conclude il Sindaco – avranno a disposizione un luogo di aggregazione e incontro razionale, efficiente e accogliente in sintonia con il progetto generale di Oristano Est. Le strutture muraria di separazione della piazza dalle aree edificate sono state abbellite da due murales giganteschi raffiguranti cavalli, animali simbolo della città attraverso la Sartiglia”.

Sempre lunedì mattina, alle 10,30, a margine della riconsegna della piazza ex case minime alla cittadinanza, il Sindaco e gli assessori della Giunta comunale scopriranno una targa commemorativa in ricordo di Lucio Abis, prestigiosa figura della vita politica oristanese e non solo. La Giunta ha anche avviato la procedura, con l’approvazione di una delibera apposita, per ottenere l’autorizzazione dagli enti preposti all’intitolazione dell’area perché in futuro possa prendere il nome di “Piazza Lucio Abis”.

Alla cerimonia di scoprimento parteciperanno i parenti dell’illustre figura oristanese.

Lucio Abis, nato ad Oristano il 24 febbraio 1926, è scomparso il 20 dicembre 2014.

Fu più volte Assessore regionale, Senatore per sei legislature (1972-1994), Ministro al Coordinamento delle Politiche Comunitarie e successivamente per i Rapporti con il Parlamento, fino a presiedere la Commissione Bilancio e Tesoro di Palazzo Madama.

Abis svolse un ruolo fondamentale e storico nella nascita della Provincia di Oristano essendo Relatore e proponente della Legge che nel 1974 che finalmente la istituì dopo decenni di rivendicazioni.