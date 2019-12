Oristano. Lunedì 23 dicembre 2019: Gospel – Danell Daymon & Greater Works

Il Concerto è inserito nell’ambito della 45ª Stagione Concertistica organizzata dall’Ente Concerti Alba Pani Passino con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Comune di Oristano.

Prezzo del biglietto: Intero: € 15,00 – Soci € 10,00 – Under 18 € 8,00

Botteghino dal 9 dicembre nei locali dell’Ente Concerti in Via Ciutadella de Menorca n. 33/35, dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19.

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 339.8727128

Mail: info@enteconcertioristano.it

Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Danell Daymon & Greater Works è un viaggio emozionale, la chiave d’accesso di quelle zone d’ombra che mette in comunicazione gli angoli più nascosti della nostra anima. Una sensazione netta e definita di quiete, di distensione cristallina, evidenziata al meglio da panoramiche vocali intense, da sonorità moderne e dalla loro carismatica spettacolarità. Oltre all’immagine c’è un grande talento. È un cuore caldo, vivo e pulsante quello di Danell Dyamon – già vincitore dell’ambitissimo How Sweet the Sound nel 2012 – il prestigioso festival delle migliori formazioni Gospel degli Stati Uniti.