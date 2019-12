Oristano – L’associazione Komunque donne dona all’hospice sei materassi antidecubito

Il gesto di generosità dell’associazione guidata da Maria Delogu permetterà di rendere più confortevole il soggiorno dei pazienti nell’hospice, dotandolo di materassi che rappresentano il top di gamma.

«Ringraziamo l’associazione per la disponibilità e l’attenzione nei confronti della nostra struttura – ha affermato il direttore Assl Oristano Mariano Meloni – grazie a questo importante contributo sarà possibile compiere un ulteriore passo in avanti nella qualità dell’assistenza di pazienti in condizioni di particolare fragilità».

Rosy Massa