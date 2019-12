Oristano: il programma di fine anno delle ludoteche comunali

Durante il periodo delle vacanze di Natale l’Assessorato ai Servizi sociali e le Ludoteche comunali hanno organizzato un serie di attività specifiche ispirate al periodo festivo.

Giovedì 19 i bambini della Ludoteca di Donigala faranno un tour per la città alla scoperta dei presepi cittadini.

Venerdì 20 stesso tour con i bambini dai 9 anni in su della Ludoteca di San Nicola.

Lo stesso giorno per i bambini dai 9 anni della Ludoteca di Via Satta sarà organizzata la merenda di Natale, la visione di un film di Natale al Cinema Ariston e un giro per la città alla scoperta dei presepi.

Il 23 dicembre a Silì il pranzo di Natale con i ragazzi dai 10 anni e un giro in città alla scoperta dei presepi.

Sempre il 23 dicembre la Ludoteca Donigala organizza la Pizzata di Natale con tutti i bambini e i genitori e un giro per il Centro storico per una giornata di condivisione e scoperta.

Appuntamento il 23 dicembre anche per la Ludoteca di via Satta con la Festa di Babbo Natale aperta a tutti i bambini con giochi e attività a tema e, per finire, lo spuntino natalizio da gustare sotto l’albero insieme ai genitori.

Il 30 dicembre nella Ludoteca di San Nicola il pranzo di Natale con i bambini dagli 8 anni e tombolata per una giornata di condivisione e gioco.

Lunedì 30 dicembre è in programma anche la tombolata di fine anno presso tutte le Ludoteche.