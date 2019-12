Oristano: fino al 20 dicembre le domande per le borse di studio regionali

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per i contributi per le borse di studio regionali per l’anno scolastico 2018/2019 (L.R. n. 5/2015) e per la fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 (L. 448/1998 – art. 27).

Le domande da parte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2019.

Sono valide le domande già presentate entro il 28 novembre 2019.

Restano invariate tutte le altre informazioni e condizioni indicate nel primo avviso sugli interventi per il diritto allo studio anno 2019.