Oristano: entro il 31 dicembre le domande per i rimborsi delle spese di viaggio degli studenti pendolari

Entro il 31 dicembre si possono presentare al Comune di Oristano le domande per i rimborsi delle spese di viaggio (L.R. 31/84) destinati agli studenti pendolari che hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, compresi i conservatori musicali e i corsi per adulti.

Per poter usufruire del beneficio, gli studenti devono avere la residenza anagrafica nel Comune di Oristano, appartenere a un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 14.650 euro e avere frequentato regolarmente le lezioni nell’anno scolastico 2018/2019.

Sono esclusi gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionale e le scuole private non paritarie.

Gli studenti che nell’anno 2019 hanno già beneficiato delle agevolazioni tariffarie (L.R. n.

48 del 28.12.2018) per titoli di viaggio annuali (anno scolastico 2018/2019) e mensile (gennaio e febbraio 2019) ai fini dell’eventuale rimborso a copertura totale della spesa sostenuta, devono dichiararlo nella domanda.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per il trasporto con mezzi pubblici.

Sono rimborsabili anche le spese sostenute per il trasporto con mezzi privati, nel caso in cui il luogo di residenza non sia servito da servizio di trasporto pubblico locale e gli orari del mezzo pubblico non coincidano con gli orari di ingresso o di uscita dalle scuole.

Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, entro il 31 dicembre 2019, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it .

La domanda deve essere consegna a mano presso il Front-Office del Comune, in piazza Eleonora – Palazzo Colonna – Campus oppure inviata tramite posta certificata all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it

Sul sito istituzionale è disponibile il bando completo e il modello di domanda-