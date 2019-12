Oliena: 21 dicembre, la presentazione del libro “Di Oliena” alla Biblioteca Comunale

È il libro “Di Oliena“, curato da Maria Giovanna Biscu per le fotografie di Monica Selenu, che sarà presentato sabato 21 dicembre alle ore 17 presso la Biblioteca comunale di Oliena.

L’opera, pubblicata dall’Editoriale Documenta per la consulenza scientifica della Biblioteca di Sardegna, raccoglie il ritratto biografico e fotografico di 119 olienesi, di età superiore ai 68 anni, protagonisti tra racconto e immagine di altrettante storie di vita, di amore e dolore, tra la Sardegna e oltremare.

Ma è un paese intero che si mette in posa tra le pagine di questo poderoso volume che presenta complessivamente circa 200 soggetti ritratti e oltre 1000 persone citate, frutto di un appassionato lavoro di studio e ricerca durato sedici mesi.

Il mio augurio — spiega la curatrice Maria Giovanna Biscu — è che questo piccolo archivio della memoria possa rappresentare uno stimolo per ricordare ma anche per riflettere e interrogarsi. Che susciti nei più giovani il desiderio di saperne di più, che faccia nascere in loro la curiosità di chiedere a nonni e bisnonni di raccontare ulteriori aneddoti per capire meglio come si viveva prima, quali erano i loro sogni e i loro desideri, i loro timori e le loro gioie più grandi. Che possa innescare un dialogo proficuo, diventando un ponte che unisce il passato con il futuro.