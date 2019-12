Olbia. Sarà Elisa la star del Capodanno 2020

«Sulla scorta degli ottimi risultati seguiti ai concerti degli artisti “Maneskin”, “Mahmood e Subsonica” e “Jovanotti”, continuiamo a perseguire l’obiettivo rendere la nostra città un centro di attrazione permanente di flussi turistici nazionali, sia nei mesi estivi che nei periodi di bassa stagione, contribuendo così a consolidare l’immagine turistica di Olbia – afferma il sindaco Settimo Nizzi – .Per questo, abbiamo pensato di accogliere un grande concerto la notte di Capodanno: Elisa, artista la cui fama si spinge oltre i confini nazionali, ci accompagnerà nei festeggiamenti della notte di San Silvestro».

«Negli ultimi anni abbiamo avuto costanti conferme di come gli eventi portino benefici alla nostra città, nello specifico al tessuto economico e sociale – prosegue il primo cittadino – .Continuiamo a perseguire questa strada, senza per questo dimenticare le emergenze che sono gestite e trattate costantemente in modo specifico».

«Elisa torna ad Olbia dopo 15 anni e auspichiamo sarà un nuovo successo grazie anche alla risonanza che potrà avere sui Media regionali e nazionali – afferma l’assessore Marco Balata – .Subito dopo il concerto, il brindisi per i festeggiamenti per la fine del 2019 e l’arrivo del nuovo anno, saranno preceduti dal tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, l’immancabile appuntamento tanto atteso dai cittadini olbiesi e non solo».