Le Rubriche di Sardegna Reporter - Eventi di Natale in Sardegna

Eventi

Nuoro: il 6 gennaio si farà beneficenza con “La Befana in Lambretta 2020”

Il 6 gennaio 2020 torna la Befana in Lambretta, manifestazione di beneficenza del Lambretta Club Sardegna, che quest'anno percorrerà le strade di Nuoro e arriverà nel cortile della Chiesa di San Giuseppe, in Via Trieste n. 48, per incontrare Bocheteatro e Monica Corimbi e donare una calza simbolo della giornata.