Nuoro: 6 dicembre, presentazione del CD di Andrea Corongiu

Il relatore sarà Cristiano Porqueddu, direttore artistico di Musicare. Sarà presente anche il musicista con cui il pubblico potrà interagire. L’ingresso alla presentazione è gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.

L’evento è parte della Stagione Concertistica di Musicare, finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna ed è organizzata in collaborazione con il Museo MAN, il Forum Italiano di Chitarra Classica e Suite 160.

Per ulteriori informazioni e per sottoscrivere il servizio di aggiornamento degli appuntamenti di Musicare, visitare associazionemusicare.com

L’artista: Andrea Corongiu

Andrea Corongiu, musicista focalizzato sul repertorio originale per chitarra sola, si è laureato al Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco”, Córdoba, Spagna, dove ha studiato nella classe di Javier Riba.

Come solista ha suonato repertorio originale e letteratura monografica per chitarra sola in vari festival e sale fra l’Italia, la Spagna e il Belgio. Attualmente collabora con la rivista specializzata Quinte Parallele.

Nel Conservatorio Rafael Orozco di Córdoba gli è stata attribuita una menzione d’onore per essersi distino, con valutazione più alta, in interpretazione di chitarra classica con un repertorio di autori del Novecento.

Ha vinto vari concorsi fra i quali si annoverano Mediterraneo International Competition (primo premio), Lucia Iurleo International Competition (primo premio), 25th Giulio Rospigliosi International Competition (secondo premio), Mirabello in musica Competition (primo posto), 29th Young Musicians International Competition Città di Barletta (primo premio) e Euterpe Competition (secondo premio).

Attualmente continua il perfezionamento nei Musicare Guitar Courses con Cristiano Porqueddu.