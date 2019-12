Nuoro: 13 dicembre, va in scena “Blumen” in conclusione del Note a Margine 2019

Siamo in un laboratorio in cui si realizzano lavori con fiori e i fiori, Blumen in tedesco, sono i protagonisti ossessivi di questa pièce. Sono i fiori con tutto il lavoro che esigono, che hanno condizionato, quasi come un incubo, la vita dei due protagonisti.

Un uomo e una donna sulla soglia della maturità, due figli gemelli, un maschio e una femmina in età scolare, una casa, una vita tranquilla. Una storia come tante altre.

La narrazione avanza e tra ricordi, qualche schermaglia amorosa e un po’ di gelosia, sentiamo di essere immersi in un ménage del tutto particolare. Così, mentre per tutto il tempo continuano a creare corbeilles, corone e mazzi di fiori, scopriamo che la loro esistenza è chiusa, tormentata eppure felice.

I due gemellini non esistono. Parlano di amici che forse non ci sono e i vicini è meglio che non sappiano. Ma che cosa?

E in una scena di agghiacciante flashback, scopriamo che i due gemelli sono loro, che si amano, ma sono fratelli e per questo sognano di poter andare un giorno sulla luna e scrivere “ti amo” là dove niente può essere cancellato.

Andranno sulla luna a consacrare il loro amore? Chissà.

Blumen: la storia di una passione.

