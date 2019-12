Nord Sardegna. Scongiurato lo spiaggiamento della motonave “Lira”

La notte scorsa, tra il 19 ed il 20 dicembre, la Sala Operativa del 16° Maritime Rescue Sub Center della Direzione Marittima del Nord Sardegna ha rilevato, attraverso i suoi sistemi di controllo, che il cargo, abbandonato alla deriva dal suo equipaggio tra il 15 ed il 16 u.s., è entrato nelle acque territoriali nazionali, a nord-est della Sardegna.

La nave di circa 90 metri, denominata Lira, battente bandiera panamense, già nei giorni precedenti era monitorata costantemente dal personale della Sala Operativa di Olbia, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo, C.V. (CP) Maurizio Trogu, anche attraverso la presenza del S/Vessel KORAL della Soc. Castalia, convenzionata con il Ministero dell’Ambiente, inviato nell’area d’interesse per monitorare la situazione.

In relazione all’evolversi della situazione, considerata la distanza dalla costa e valutate le condimeteo marine in fase di peggioramento, onde scongiurare rischi di sorta per l’eco-sistema marino e costiero, la nave Lira, alla deriva, è stata presa a rimorchio dal S/Vessel KORAL e portata in porto ad Olbia, ove, il giorno 20 dicembre, alle ore 16,25, è stata ormeggiata.

Alle articolate operazioni, oltre agli uomini e donne della Guardia Costiera, hanno partecipato, fattivamente ed in piena sinergia, tutte le maestranze del porto di Olbia, dai piloti agli ormeggiatori, che, grazie alla loro professionalità ed allo spirito di servizio, hanno consentito di portare la nave Lira all’ormeggio in piena sicurezza. A cura della Capitaneria di Porto di Olbia sono in corso gli accertamenti di rito.