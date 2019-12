“Natale in vivaio”: un brindisi fra sapori e profumi, il 5 dicembre ad Arzachena

La vecchia serra, denominata “The Old Greenhouse”, sembra ricordare proprio un magico chalet di montagna, la casa degli Elfi e di Babbo Natale.

In questo ambiente incantato, giovedì 5 dicembre dalle ore 19, si inaugurerà il periodo Natalizio con una grande festa ricca di sapori tipici, vino, birra, l’angolo del panettone e un grande pentolone che accoglierà lo Show Cooking di polenta.

Ad accompagnare il tutto non può mancare la musica del trio “Ghost Notes” con un repertorio caratterizzato dai grandi classici di Natale. Lasciamoci tentare da un Natale in compagnia, la festa inizia da qui! Ci vediamo in vivaio!

Per maggiori info: http://www.innavoflora.net