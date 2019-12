Natale 2019 con Le Morette: Cépage Rosé e Metodo Classico Brut per un brindisi fuori dagli schemi

Un tocco di innovazione per esaltare la tradizione, portando in tavola il Metodo Classico Brut e il Cépage Rosé Le Morette. È la proposta per i brindisi di Natale e Capodanno dell’azienda agricola di Peschiera del Garda (VR). Una soluzione alternativa ai classici spumanti assicurata dalle bollicine delle ultime novità della collezione Le Morette.

Armonico e avvolgente, il Metodo Classico è il piccolo grande capolavoro dell’azienda di Fabio e Paolo Zenato. Un Blanc de Blancs, frutto di una lunga ricerca per esprimere al meglio la potenzialità del territorio della Lugana DOC. Uno spumante ottenuto da uve Turbiana e Chardonnay dopo un periodo di permanenza sui lieviti di almeno 36 mesi.

Dal sapore ricco, vellutato e persistente, è ideale per apertitivi e numerose proposte di cucina. Il Metodo Classico, con il suo colore giallo paglierino, riflessi dorati brillanti, perlage sottile e persistente, è ottimo per degustazioni di grande eleganza e con una piacevole nota di freschezza e mineralità.

Il Cépage Rosé porta nei calici bollicine rosa per un brindisi alternativo con il Bardolino Chiaretto Spumante Brut. Con questo spumante rosato Metodo Martinotti, prodotto dalle uve selezionate nei vigneti di Lazise, Le Morette propone un vino che si abbina perfettamente con varie ricette della cucina mediterranea. Al naso è delicato, fresco, fruttato.

Sensazioni confermate al gusto e sostenute da una sapidità che esalta la freschezza di questa bollicina. Con il suo colore tenue con riflessi brillanti ed accennate sfumature violette, il Cépage Rosé è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una bollicina rosa eccellente per celebrare le festività natalizie.