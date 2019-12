Musica: è uscito l’EP omonimo dei Bunnyblack

Maiqqu, musicista elettronico, chitarrista dell’omonima one-man band, con due EP e diversi concerti all’attivo. Francesco Less, frontman e chitarrista dei Velaut (Dcave Records) con un album e diversi riconoscimenti nazionali; bassista negli Inside the Hole (logic(il)logic records), anche loro con un album e dei tour europei alle spalle.

Dopo essersi conosciuti in occasione di un concorso musicale, i due mettono su una collaborazione dopo qualche tempo, realizzando un “A/B side” di cover, contenente una cover degli Audioslave e una dei Joy Division. Il lavoro prende il titolo di “May the 18th be with you” (edito da Spettro Rec.), in onore dei due grandi frontman delle sopraccitate band, scomparsi nella stessa data, che rappresentano per i Bunnyblack due importanti punti di riferimento. I vari concerti e il lavoro in studio portano a questo EP di esordio di un progetto giovane e scalciante, che perfeziona in maniera crescente la fusione dell’elettronica 8 bit con gli strumenti elettrici, in un impasto di ispirazione lo-fi dalle tinte dark wave, post punk, shoegaze…

Presentazione dell’EP “Bunnyblack”

Il 22 novembre 2019 la band pubblica l’omonimo EP, contenente 4 brani inediti. È stato composto durante il 2019 ed è stato prodotto e registrato nello stesso anno. Complice la diversa estrazione musicale e il complementare approccio strumentale dei due membri che compongono il duo, Bunnyblack si presenta come un lavoro aperto, un laboratorio su disco, e trascina l’ascoltatore sulla soglia di stanze oniriche ed eterogenee.

Le suggestioni sono il motore pulsante del percorso, e le tematiche, pur avendo un occhio attento per il mondo circostante, lasciano molto spazio al “non detto”, affidandosi a immagini ermetiche ed evocative. La paura, le competitività indotte dal nostro sistema di relazioni, le occasioni mancate, sono trattate nella musica dei Bunnyblack nello stesso modo in cui ci facciamo i conti con noi stessi, senza la necessità istantanea di gridare fuori verso il mondo.

La musica ha un forte impianto nell’elettronica 8 bit, suonata interamente con un Nintendo Game Boy, su cui si innestano chitarre elettriche ultra-riverberate e possenti, e un basso presente e sporco, che a livello compositivo si interpone nello spazio vuoto fra l’elettronica e le chitarre stesse. Le voci, cantate in lingua inglese, arrivano dal profondo, come a sottolineare il carattere introspettivo e atmosferico dei componimenti, e si calano sempre, ciclicamente e consapevolmente, nel mare della musica che le sorregge.

La copia fisica è disponibile su CD e Nufaco Card (Magnetica). La copia in CD è stata realizzata con una custodia progettata e interamente realizzata a mano dall’artista/creative material designer nuddru c’è, che ha realizzato l’intero l’artwork, ed è disponibile in tre versioni, in una tiratura limitata a 150 copie totali.

“Bunnyblack”

Data di rilascio: 22 novembre 2019.

Label: auto-produzione.

Genere: dark wave, post punk, shoegaze.

Tracklist:

Abisso K Walls of People All that remains

Line up:

Maiqqu – Nintendo Gameboy, chitarra.

Less – basso, voce, synth.

Credits:

All songs are written and arranged by Bunnyblack.

Valentina L. Cassarino – Backing vocals on “Abisso”, “K”, “All that remains”.

Paolo Indelicato – Percussions on “Walls of People”.

Produced by Bunnyblack.

Recorded and Mixed at Buco Rec, Siculiana (IT) by Paolo Indelicato.

Mastering by Mothermouse Production, by Gaetano Catania and Leonardo Tancredi.

Artwork by nuddru c’è.

Band Photos by Tony Filippone.

Web links