Musica

Musica: Davide Tonello torna in radio con “Gerundio Distratto”

Il cantautore veronese Davide Tonello torna in radio con il nuovo singolo "Gerundio Distratto", ultimo brano estratto dall'album "Sul Presente", e questa volta ci regala una gradita sorpresa in più, con la partecipazione di un artista molto amato come Eugenio Bennato.