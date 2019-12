Monserrato. Venerdì di musica con Arst, concerto di Natale davanti al pianoforte

La serata cultural-musicale è stata ideata dalle associazioni di volontariato Mille Note, Non Solo Avvocati, e dal Coro di Nostra Signora di Bonaria in collaborazione con Arst e consentirà al pubblico di assistere a “Un viaggio nella magia del Natale passando per la musica sacra e profana, classica e popolare, tradizionale e contemporanea accompagnati dalla lettura di brani natalizi”.

Come di consueto, durante la serata, Arst metterà a disposizione il nuovo pianoforte per le associazioni e gli utenti di MetroCagliari.

“L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi Arts (arti) in Arst che – afferma Chicco Porcu, Amministratore unico di Arst – è una rassegna che ha l’obiettivo di unire il tempo del viaggio con il piacere della musica e di un sano intrattenimento culturale, come avviene nelle grandi città di profilo europeo in luoghi di transito come le stazioni, per una varietà di iniziative culturali: dal teatro di strada alla musica, passando per le esposizioni di oggetti, figli dell’arte del riciclo e le visual art”.

La serata, accesso libero e gratuito, si concluderà con un brindisi finale per gli auguri di Natale.