“Miles Ahead” di Don Cheadle: il film sulla vita di Miles Davis a Cagliari il 5 dicembre

Usa, fine anni Settanta. Sono passati anni da quando la leggenda del jazz Miles Davis è salito per l’ultima volta su un palco. Ora vive come un recluso nell’Upper West Side di New York. La cocaina è la sua unica compagna e sono rari i momenti in cui non abbia in mano un bicchiere o una sigaretta. Nonostante tutto, però, il celebre trombettista sta progettando il suo ritorno sulle scene. La sua privacy, però, viene disturbata da Dave Brill, un invadente giornalista della rivista «Rolling Stone» che continua a bussare alla sua porta per intervistarlo. Inoltre, i produttori di dischi hanno rubato i nastri delle sue ultime registrazioni. Sospettando di essere vittima di un complotto, Miles Davis si ritrova così coinvolto in un selvaggio inseguimento, mentre i ricordi del suo primo grande amore, Frances Taylor, iniziano a riemergere dal passato.

Una calendario di 11 proiezioni per ripercorrere le biografie delle più importanti icone della musica, attraversando diversi generi musicali. Dal rock al soul, dal rap al latino-americano. Da Sid Vicious a Ray Charles, passando anche per Bob Dylan e Joan Jett. Grandi autori e interpreti portati sul grande schermo con il volto di star internazionali come Gary Oldman, Joaquin Phoenix, Jamie Foxx, Heat Ledger, Cate Blanchett, Chadwick Boseman.

La Grande Musica è un evento sostenuto dall’ERSU di Cagliari, Università degli studi di Cagliari e dalla Regione Sardegna L.R. 15/2006 “Norme sullo sviluppo del cinema in Sardegna” – Bandi – annualità 2019.

