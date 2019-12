Memorie di tessitura: mostra e laboratori sulla tessitura nell’800 in Serramanna

Un programma laboratoriale ampio che va dalla comunicazione, alle tinture naturali per passare alle tecniche di filato sino all’allestimento di una mostra. Un lavoro di ricerca, coinvolgimento e recupero della tradizione locale della comunità di Serramanna che vede nel paese la presenza di manufatti tessili antichi.

Nell’800 era tradizione di molte donne di Serramanna tessere negli oltre 300 telai presenti nel paese. A confermarlo il testo dell’Angius-Casalis che parla di oltre 50 ettari di terra coltivati a lino in località Cracchera a Serramanna.

Le donne di questo paese lavorano con instancabile attività, e fabbricano ne’ loro telai gran quantità di panno e di tela per l’uopo della famiglia e anche per venderne. Si sono introdotti molti telai di miglior forma, e quest’arte si è di molto avvantaggiata per cura specialmente del prebendato. A più della tela e dell’albagio si tessono tappeti, coperte di letto, sacchi, bisaccie, fànove e tovagliuoli fini [Angius Casalis (tratto da Città e Villaggi della Sardegna dell’Ottocento – Vol.3 – ed. Ilisso 2006 – p.1569 – ISBN 978-88-89188-90-3)].