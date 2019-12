L’artista sceglie la Sardegna per il primo concerto live dopo l’uscita di Persona

L’evento di fine anno è ormai un classico per Arzachena che, in questa edizione, predilige la musica dedicata ai giovani e allo stile hip hop e urban tipico del cantante di origine siciliana.

Marracash si esibirà per la prima volta dal vivo con i brani inediti per poi dare il via nel 2020 al “In Persona tour”.

Lo spettacolo per il pubblico avrà il via alle 22:00 con la musica del dj set e l’esibizione di vocalist e ballerine.

Alle 00.15, Marracash passerà il testimone alla dj Ema Stokholma.

L’ingresso è libero.

Ulteriori dettagli su Marracash e il Concerto di Capodanno ad Arzachena nel comunicato stampa ufficiale dell’evento Marracash stella di Capodanno ad Arzachena