Macomer: 15 dicembre, i Gipsy Gold live al S’ard Festival 2019

L’omonima etichetta discografica, sin dal 2004 impegnata a dare una visione identitaria, moderna, consapevole e globale della musica sarda e mediterranea, saluta dunque l’arrivo delle feste con un festival tutto dedicato, un appuntamento di musica live in scena nelle piazze e nei luoghi più suggestivi di Macomer, la capitale del Marghine, in occasione dei quindici giorni di grandi eventi che precedono il Natale.

Forte di un catalogo di ben 37 titoli e una scuderia di artisti premiati in tutta Europa (da Elena Ledda col suo “Cantendi a Deus”, secondo miglior disco di world music degli ultimi 25 anni, al Premio Tenco assegnato al disco “Rosa Resolza” con Andrea Parodi ed Elena Ledda, e ancora Davide Casu, Francesca Corrias, Mario Brai, Arrogalla e tanti altri), la prima edizione del “S’ard Festival” intende avviare un nuovo progetto dal vivo che vedrà per la prima volta il centro di Macomer animarsi non solo di prestigiose produzioni musicali isolane ma anche di ospiti nazionali e internazionali tra i quali spiccano:

i celebri ritmi dei Gipsy Gold, la formazione gitana fondata dai fratelli Reyes dei Gipsy King ;

la formazione gitana fondata dai fratelli Reyes ; la spiritualità gospel degli americani United Voices ;

; l’orchestra swing della Paolo Nonnis Big Band unita all’energia di Francesca Corrias ;

unita all’energia di ; i ritmi coinvolgenti tra cumbia, reggae e dub dei Malasorti e le suggestioni world delle “Terre del Ritorno” di Ambra Pintore.

A causa degli scioperi di Alitalia in corso in questi giorni, il concerto dei Gipsy Gold, annunciato per sabato 14, slitta a domenica 15 dicembre.

Musica dal vivo, dunque, ma anche tanti momenti di animazione nel centro storico di Macomer, con appuntamenti di artigianato e gastronomia in attesa dei brindisi di Natale, e numerosi incontri nelle piazze, chiese e teatri della città grazie a un calendario ricco di degustazioni, spettacoli comici per grandi e piccini, giochi in piazza, luci e installazioni di arredo urbano.

Il “S’ard Festival” si inserisce nel quadro delle manifestazioni di “Natale a Macomer” ed è organizzato dall’Associazione S’ardmusic e dal Comune di Macomer.

Informazioni

E-mail: biblioteca@comune.macomer.nu.it

Sito web: www.sardmusic.it

Facebook: https://www.facebook.com/Sardmusic/?epa=SEARCH_BOX

Il programma

8 dicembre

Piazza Caduti del Lavoro, ore 21

Animazione in Piazza “Gioca e balla con Babbo Natale”

12 dicembre

Ex Caserme Mura, ore 21

Spettacolo del Teatro Comico Circense “Le Sommelier”

13 dicembre

Chiesa di San Pantaleo, ore 20

Concerto del Coro Polifonico Harmonia Mundi “Christmas Songs”

14 dicembre

Piazza della Biblioteca, ore 17

Spettacolo Circense “Circo Peluche”

15 dicembre

Piazza Caduti del Lavoro, ore 18

Concerto “Gipsy Gold”, la grande musica dei Gipsy King

18 e 19 dicembre

Biblioteca

Animazione per bambini

21 dicembre

Concerti, animazioni e installazioni per le strade della città, dalle 16.30 alle 23.30

Ex Caserme Mura, ore 18

Concerto – Paolo Nonnis Big Band & Francesca Corrias

22 dicembre

Piazza Caduti del Lavoro, dalle ore 18

Concerti: Ambra Pintore “Terre del Ritorno” e Malasorti “S’ArdiCity”

Brindisi e degustazioni in Piazza con Produttori del Territorio

Ospite d’onore la Cantina di Dolianova

23 dicembre

Chiesa di San Pantaleo, ore 20

Concerto Gospel “United Voices”