Lunedì 2 dicembre: su Radio Internazionale Costa Smeralda una giornata ricca di incontri

Il Mattino di Radio Internazionale

Alle 11,00 sara ospite degli studi in zona Industriale, l’Assessore alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra, con lei le referenti delle Associazioni che dallo scorso 27 novembre alimentano lo spettacolo nel cuore di Olbia con l’Olbia Winter Street Show. Protagonista della puntata sarà il ricchissimo calendario degli eventi di fine anno.

The Klub

Alle 15,00 Nuovo appuntamento con The Klub, lo spazio dance curato da Michele Degortes, impegnato in questi giorni nel programmare i festeggiamenti per i suoi prii 40 anni di carirera nel mondo della musica. Nello Spazio dalle 16,00 alle 16,30 , opsiterà il DJ set di Ali Jafir

Ribalta Musicale

Alle 17,30 nuova puntata di Ribata Musicale, il programma dedicato alla musica dal vivo curato da Paolo Masala .Ospite del pomeriggio in diretta sarà Angela Colombino, eccellente cantautrice sassarese , capace di raccontare la sua vita, spesso così vicina alla vita degli altri Una voce unica, ricca di armonie e sonorità che le permettono di cantare qualunque cosa, da Gabriella ferria a Janis per un pomeriggio duraten il quale si esibirà in diretta e dal vivo.

Pensiero Positivo

A seguire, nuova puntata di Pensiero Positivo a cura di Luisa Cardinale. Un programma dedicato alle associazioni del territorio. Alle ore 18.30 sarà ospite il Cam, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti. A dare voce ai progetti e alle inizative del Cam, sarà la Presidente Nicoletta Malesa. Luisa Cardinale, grazie al suo impegno sociale e al programma Pensiero Positivo qualche giorno fa ha ritirato il Premio “Voci Fuori dal Coro” istituito dall’Associazione Zer046 Sclerosi Multipla, e consegnato dal Presidente Salvatore Sollano.

Lunedì 2 dicembre

Radio Internazionale Costa Smeralda è l'unica emittente radiofonica con sede a Olbia