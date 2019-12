LIMBA Paràgulas, Identidades, Culturas: in Gavoi su 6 e su 7 de Nadale 2019

Ant a essere duas dies dispostas pro sighire a faghere creschere sa connoschèntzia de sa limba e de sos limbàzos. Pro cussu s’Amministratzione gavoesa at detzisu de arresonare de sa limba e de sa cultura sarda in s’isvilupu chi at tentu in su biazu istòricu in costados de sa sotziedade, de sa limba chi ponimus cada die pro chistionare de cada cosa, de sa limba chi iscrivimus, chi cantamus, chi ponimus pro traballare, faghere iscientzia, literadura e arte.

Limba de poetas e iscritores, su sardu, limba pro pitzinnos e mannos, limba de s’afetu e arramenta zusta pro atobiare su mundu, pro cumprendere, istudiare, cantare e contare. Cada limba nos permitet in una manera diferente de leghere e afinicare sas cosas de su mundu. Cando si perdet una limba si perdent sos ocros pro abadiare a cussu mundu.

Custu e meda àteru, tando, at a essere LIMBA – Paràgulas, Identidades, Culturas cun duos atòbios, su 6 e su 7 de Nadale, ambos in s’Auditòrium de s’Iscola Superiore Caramu Floris, pro acollire cantu prus zente si podet e pro s’acostare a sos pitzocos cun custos temas de cultura, limba e identidade.

Gavoi, in custa manera cheret sighire a chistionare in sardu – narat s’Assessore de sa Cultura e Identidade Enrico Mura – de arte, mùsica, culturas, cinema, rap, fìsica, iscientzia e biàzos, de cale si siat cosa, cun mannos e minores. Difatis ant partecipare a su prozetu fintzas sas iscolas superiores cun totus sas classes e – sighit Mura – custa cosa nos faghet meda piaghere. Sa polìtica pro s’educassione, pro sa limba sarda e pro sos zovanos nostros est su chi at chertziu faghere s’Amministratzione in custos annos.

LIMBA Paràgulas, Identidades, Culturas: su programma

Su programma culturale de Limba ocannu at a comintzare, comente atzinnadu supra, chenàpra 6 de Nadale in s’Auditòrium de S’Iscola Superiore Caramu Floris. A sas ses e mesu de merie si comintzat cun sa presentatzione de “Non sias isciau“, gai si nant su libru e su CD de su Tenore Murales de Orgòsolo, unu de sos sòtzios de càntigu sardu prus nòtos in Sardigna e in foras. A incondutare sos argumentos de sa serada b’at a essere Banne Sio (curadore de su libru) chi at a tessere s’istòria de sos càntigos, de sas poesias e de sas maneras de ponnere sas boghes, azudandesi cun videos e mazines. Su Tenore Murales at a essere presente e at a cantare sas cantzones de su discu.

Sa die in fatu, sàpadu 7 de Nadale, a sas nove e mesu de manzanu, semper in s’Auditòrium b’at a essere un atòbiu apertu a totus, chi sos organizadore ant chertziu mutire “Limba Oje e Cras: paràgulas in biàzu“.

A pustis de sos saludos de su Sìndigu de Gavoi Jubanne Cugusi, difatis, s’ant a afrontare sos temas de Cultura, Arte, Mùsica e Formatzione in Sardu e a sighidura su tema de Iscièntzia e Esperièntzia. Su primu argumentu at a essere isperpeddadu da Maria Doloretta Lai, Presidente de s’Istitutu Bellieni chi at a chistionare de sos trint’annos de atividade de s’Istitutu, dae Elena Manni, mastra pugliesa e gavoesa, chi at a contare s’esperièntzia sua comente dischente in su cursu de Limba Sarda in Gavoi, dae Fabrizio Cinotz Loddo, rapper ovoddesu (Su rap in Sardu: pro mantènnere!) chi at a contare su poite de su seperu artìsticu suo, at a amostrare videoclip e at a cantare carchi cantzone, e da Tore Cubeddu, operadore culturale e regista, fundadore de EjaTV, sa prima televisione digitale totu in sardu, chi at a intervennere in collegamentu da su Bàbel Film Fèstival, prèmiu pro sos film zirados in limbas de minoria chi sa matessi die s’amaniat in Casteddu.

De su segundu argumentu, Iscièntzia e Esperièntzia, at a arresonare Ramon Pilia, un Iscientziadu chi in s’interventu suo (Fìsica: fueddenduru e faenduru) at a ispiegare in sardu sos prus notos esperimentos de fìsica e los at a amostrare e faghere probare a sa zente, dande proba chi si podet faghere iscientzia in limba divertindesi puru.

At a sighire su tema Marco Buttu, s’ingegneri de Gavoi connotu dae medas ca urtimamente at iscritu unu libru chi contat s’esperièntzia sua, istudiada fintzas dae sa Nasa, in sa Istatzione Cuncordia, isperdia in mesu de su nudda, in su Polo Sud. Su tìtulu de s’interventu de Marco Buttu at a essere Marte Biancu: unu sardu in Antartide.

At a presentare e at a dare sa paràgula Enrico Mura, Assessore de sa Cultura e Identidade, Comune de Gavoi.