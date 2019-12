Eventi

La tessitura nell’800 in Serramanna: chiusa in bellezza l’esposizione

Si è chiusa con successo, sabato 21 dicembre 2019, l'esposizione che ha visto la tradizione tessile al telaio protagonista sino al 21/12/2019 presso la ex chiesa di San Sebastiano (sopra piazza Gramsci) in Serramanna. Una ricerca fotografica e storica con l'esposizione di manufatti ed erbe tintorie in un progetto di comunità portato avanti dalle associazioni "Serramanna bidda nostra", Associazione "Utopia" e Unica Radio.